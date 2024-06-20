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Дніпровське водосховище, де виявили масовий мор сомів, обстежили: що кажуть в рибоохоронному патрулі

Сьогодні 12:51
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Рибоохоронний патруль та інші фахівці обстежили Дніпровське водосховище, де виявили масовий мор сомів.

Новости Днепра про Дніпровське водосховище, де виявили масовий мор сомів, обстежили: що кажуть в рибоохоронному патрулі

Масову загибель сомів зафіксували 18 червня на Дніпровському водосховищі поблизу села Олексіївка Дніпровського району. Аби визначити масштаби та причину загибелі риби рибпатрульні, поліцейські, представники Держпродспоживслужби обстежили водойму. Вони виявили біля берега 18 загиблих сомів.

Як повідомили в Дніпропетровському рибоохоронному патрулі, причину замору сомів встановити важко. Адже вони загинули приблизно 2-3 тижні тому і майже повністю розклалися. За словами рибпатруля, у водоймі не виявили фактів зовнішнього впливу і несанкціонованого скиду стічних вод. Там також зазначили, що інші види риби не гинули. 

Правоохоронці прибрали рештки сомів та утилізували їх.

Новости Днепра про Дніпровське водосховище, де виявили масовий мор сомів, обстежили: що кажуть в рибоохоронному патрулі

Нагадаємо, що мор сомів на Дніпровському водосховищі першим помітив дніпровський еколог, кандидат біологічних наук, викладач ДНУ Гончара Вадим Манюк. Він зазначив, що біля Дніпрових Порогів спостерігається екологічна катастрофа через загибель риби.

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Новости Днепра про Дніпровське водосховище, де виявили масовий мор сомів, обстежили: що кажуть в рибоохоронному патруліУкраїнська

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