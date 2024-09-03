Дніпровська бігунка здобула “золото” на паралімпійських змаганнях в Парижі

Дніпровська атлетка здобула "золото" на Паралімпіаді.

Україна отримала 40-ву медаль на Паралімпійських іграх-2024. “Золото” здобула 27-річна бігунка Юлія Шуляр — на дистанції 400 метрів у класі T12.

Юлія Шуляр, яка перед іграми тренувалася в Дніпрі, пройшла до фіналу за результатами кваліфікації. У своєму забігу українська бігунка показала другий результат, поступившись представниці Індії Діпті Джеванджі. При цьому час українки (56.49 секунд), попри те, що став для неї рекордом сезону, виявився лише п’ятим за підсумками всієї кваліфікації.

Проте у фіналі Шуляр змогла випередити всіх своїх суперниць, подолавши дистанцію 55.16 секунд, випередивши представницю Туреччини Айсел Ондер лише на 0.07 секунд.

27-річна Юлія Шуляр – родом Житомирської області. Зараз тренується у місті Дніпро, де у 2021 році закінчила університет.

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