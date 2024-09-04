Дніпровська атлетка здобула “золото” на Паралімпіаді

Легкоатлетка Наталія Кобзар стала паралімпійською чемпіонкою з бігу на 400 метрів.
У фіналі 24-річна спортсменка показала час 1:00.92 хвилини, що є її найкращим результатом у кар’єрі.
Другою стала китаянка Цзян Феньфень, замкнула трійку нейтральна спортсменка з російським паспортом Вікторія Сланова.
Для Кобзар це третя нагорода на Іграх. Раніше вона здобула срібло у бігу на 200 метрів, а також виборола срібло в Токіо-2020 у бігу на 400 м.
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