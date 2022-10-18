Дніпровець Андрій Гусенко здобув «бронзу» на змаганнях з вітрильного спорту в Італії

Про це повідомляє «Дніпровський Яхт-клуб СІЧ»
В місті Сан-Ремо завершився «Eurosaf»- Чемпіонат Європи в класі яхт L30. У змаганнях взяли участь два українські екіпажі. У флоті з 10 яхт, наш екіпаж Олександра Калістратова завоював бронзові нагороди чемпіонату.
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