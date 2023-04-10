Дніпропетровщина виграла Відкритий командний Чемпіонат України зі кульової стрільби

3-7 квітня у Львові пройшов Відкритий командний Чемпіонат України зі стрільби кульової з пневматичної зброї серед спортсменів 2005 року народження.
У змаганнях чудово виступили наші спортсмени. Збірна області здобула два «золота».
«Дніпропетровська область у командному заліку виборола: перше місце у гвинтівці, друге місце – пістолет, перше місце у загальному заліку», – йдеться у повідомленні.
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