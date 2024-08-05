Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Дніпропетровщина ввійшла у список лідерів за народжуваністю та антилідерів за кількістю померлих

Сьогодні 09:23
просмотров

Дніпропетровщина - антилідер за кількістю померлих та у трійці лідерів за народжуваністю.

 

Новости Днепра про Дніпропетровщина ввійшла у список лідерів за народжуваністю та антилідерів за кількістю померлих

За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87655 дітей, що на 9% менше за той самий період минулого року. Водночас задокументовано 250 тисяч 972 смертей. 

Про це пише Опендатамедіа з посиланням на дані Мін’юста. 

Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

Дніпропетровська область увійшла в трійку лідерів за кількістю народжуваності із показником 6962. Друге місце посіла Львівщина – 7923. А найбільша кількість немовлят – 9695 – із початку року народилася в Києві. 

Найменше дітей народжується в прифронтових зонах – Херсонщині (221) та Донеччині (702). А на Луганщині за пів року 2024 не було зареєстровано жодного немовляти.

Новости Днепра про Дніпропетровщина ввійшла у список лідерів за народжуваністю та антилідерів за кількістю померлих

У рейтингу за кількістю померлих Дніпропетровщина стала антилідером – 26374 зареєстрованих смертей за півроку. Великий показник смертей також на Харківщині – 17999 та в Києві – 17449. 

Новости Днепра про Дніпропетровщина ввійшла у список лідерів за народжуваністю та антилідерів за кількістю померлих

За даними Опендатабот, наведена статистика показує, що наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Таке співвідношення – одне з ключових показників демографічної кризи. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у “Дії”.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина ввійшла у список лідерів за народжуваністю та антилідерів за кількістю померлихУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вибух у Дніпрі вночі 5 серпня: подробиці від ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Вибух у Дніпрі вночі 5 серпня: подробиці від ОВА

    В області спрацювала ППО.

    У Дніпрі 5 серпня міський електротранспорт курсуватиме зі змінами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:02
    У Дніпрі 5 серпня міський електротранспорт курсуватиме зі змінами

    Продовжуються ремонтні роботи на площі Соборній.

    Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:43
    Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей

    Внаслідок чергового обстрілу Нікопольщини знову постраждали люди.

    У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:22
    У Дніпрі 5 серпня на чотирьох вулицях зранку до вечора не буде світла: адреси

    Сьогодні деякі дніпряни залишаться без світла.

    Наверх