Дніпропетровщина ввійшла у список лідерів за народжуваністю та антилідерів за кількістю померлих

Дніпропетровщина - антилідер за кількістю померлих та у трійці лідерів за народжуваністю.

За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87655 дітей, що на 9% менше за той самий період минулого року. Водночас задокументовано 250 тисяч 972 смертей.

Про це пише Опендатамедіа з посиланням на дані Мін’юста.

Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

Дніпропетровська область увійшла в трійку лідерів за кількістю народжуваності із показником 6962. Друге місце посіла Львівщина – 7923. А найбільша кількість немовлят – 9695 – із початку року народилася в Києві.

Найменше дітей народжується в прифронтових зонах – Херсонщині (221) та Донеччині (702). А на Луганщині за пів року 2024 не було зареєстровано жодного немовляти.

У рейтингу за кількістю померлих Дніпропетровщина стала антилідером – 26374 зареєстрованих смертей за півроку. Великий показник смертей також на Харківщині – 17999 та в Києві – 17449.

За даними Опендатабот, наведена статистика показує, що наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Таке співвідношення – одне з ключових показників демографічної кризи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина у трійці лідерів за бронюванням працівників у “Дії”.

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