Дніпропетровщина в ТОПі найдорожчих регіонів України – Держстат

Нещодавно Держстат дослідив, як змінювалися ціни на життя упродовж перших трьох місяців 2024 року. Виявилося, що вартість продуктів та послуг стрімко росте майже в усіх регіонах України, крім Сумської області.
Дніпропетровщина, за підрахунками Держстату, у лідерах.
Що цікаво, найбільше індекси споживчих цін зросли у березні. До найдорожчих регіонів можна віднести області, де індекс не менше 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська, Дніпропетровська області.
Серед дорогих також області, де тривають активні бойові дії – Донецька, Харківська, Луганська, Миколаївська області. Імовірно, це пояснюється більшими ризиками для постачальників, тому й ціни піднімають, аби “перекрити” можливі непередбачувані втрати.
Більш “бюджетне” життя в таких регіонах: Волинська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Івано-Франківська області.
Найменше зростання індексів споживчих цін, що не подолали відмітки 100,9% спостерігається у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. У Сумській та Черкаській областях рівень споживчих цін до квітня був від’ємним — 99,7%.
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