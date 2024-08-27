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Дніпропетровщина в ТОПі антирейтингу за боргами по зарплаті

Сьогодні 11:22
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Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю боргів із зарплати.

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОПі антирейтингу за боргами по зарплаті

За останніми даними майже дві тисячі компаній в Україні заборгували зарплату своїм працівникам. Такі дані наводить аналітичний сервіс Опендатабот. 

Аналітики зазначають, що ці дані можуть дещо відхилятися від справжньої ситуації, тому що в реєстрах у майже 3 тисячах проваджень регіон не визначено.

Загалом по Україні лідирує Сумщина – 5,6 тис. проваджень та Київщина – 3,4 тис. Дніпропетровщина займає 3 місце за кількістю таких роботодавців – 2,2 тисячі проваджень відкрито в нашій області по фактах невиплати зарплати. Це 6,6% від загальноукраїнської кількості. 

Третина підприємств-боржників – це державні компанії, трохи менше – акціонерні товариства.

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОПі антирейтингу за боргами по зарплаті

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Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОПі антирейтингу за боргами по зарплатіУкраїнська

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