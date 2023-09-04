Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Такі дані публікує портал Опендатабот.
Попри війну в Україні відкривають більше ФОПів, ніж закривають. Аналітики стверджують, що їхня кількість навіть б’є “довоєнні” показники. Наразі в Україні працює понад 2 мільйонів малих та середніх бізнесів.
Рекорд за кількістю зареєстрованих ФОПів встановили в червні. За місяць відкрили 31 тисячу 477 бізнесів. Ця цифра найбільша за останні три роки. Середній місячний показник – 25 тисяч підприємців.
Ситуація по країні неоднорідна. До прикладу, один із лідерів за кількістю відкритих бізнесів – Дніпропетровщина. З квітня 2022 по серпень 2023 у регіоні відкрили 8 тисяч 632 ФОПа.
Найбільший приріст зафіксований у Києві — +12,9 тисячі, і у Львівській області — там збільшилося на 12,3 тисячі підприємців. Дніпропетровщина замикає трійку лідерів.
Водночас за з квітня 2022 по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. Щомісяця свою роботу припиняє у середньому 17 тисяч підприємців.
Найбільше закривається бізнесів у регіонах, яку окуповані або сильно постраждали від війни:
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