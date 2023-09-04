Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Сьогодні 14:55
просмотров

Дніпропетровщина у трійці регіонів, де з початку повномасштабної війни відкрилося найбільше ФОПів.

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Такі дані публікує портал Опендатабот.

Попри війну в Україні відкривають більше ФОПів, ніж закривають. Аналітики стверджують, що їхня кількість навіть б’є “довоєнні” показники. Наразі в Україні працює понад 2 мільйонів малих та середніх бізнесів. 

Рекорд за кількістю зареєстрованих ФОПів встановили в червні. За місяць відкрили 31 тисячу 477 бізнесів. Ця цифра найбільша за останні три роки. Середній місячний показник – 25 тисяч підприємців.

Ситуація по країні неоднорідна. До прикладу, один із лідерів за кількістю відкритих бізнесів – Дніпропетровщина. З квітня 2022 по серпень 2023 у регіоні відкрили 8 тисяч 632 ФОПа.

Найбільший приріст зафіксований у Києві — +12,9 тисячі, і у Львівській області — там збільшилося на 12,3 тисячі підприємців. Дніпропетровщина замикає трійку лідерів. 

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Водночас за з квітня 2022 по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. Щомісяця свою роботу припиняє у середньому 17 тисяч підприємців.

Найбільше закривається бізнесів у регіонах, яку окуповані або сильно постраждали від війни:

  • Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців
  • Харківська – 7,1 тисяч
  • Херсонська – 4,5 тисяч
  • Луганська – 3,7 тисяч
  • Запорізька – понад 2 тисячі.

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війни

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина в ТОП-3 за кількістю відкритих бізнесів з початку війниУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Термінова робота у Дніпрі: список вакансій та скільки платитимуть
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
Термінова робота у Дніпрі: список вакансій та скільки платитимуть

Тим, кому терміново потрібна робота у Дніпрі, знайти її не…

Мешканець Кривого Рогу в під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: суд виніс вирок
Новини Дніпра
Сьогодні 14:21
Мешканець Кривого Рогу в під’їзді розбещував 9-річну дівчинку: суд виніс вирок

У Кривому Розі чоловік розбещував неповнолітню дівчинку.

У Дніпрі комунальниця одного із ОСББ вважає українців фашистами
Новини Дніпра
Сьогодні 13:28
У Дніпрі комунальниця одного із ОСББ вважає українців фашистами

У Дніпрі силовики викрили українофобку.

Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:37
Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Такі дані публікує портал Опендатабот. Попри війну в Україні відкривають…

Наверх