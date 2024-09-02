Дніпропетровщина увійшла у двійку лідерів у незвичайному рейтингу

Дніпропетровщина - друга серед лідерів за відкриттям нових ФОПів.

Із початку 2024 року в Україні було зареєстровано 193 192 ФОПи. 60% з них започаткували жінки.

Про це пише Опендатабот з посиланням на Єдиний державний реєстр.

За цей самий період закрилося близько 120 тисяч ФОПів.

Кількість нових підприємств, заснованих за 8 місяців 2024 року перевищує ту, яка був до початку повномасштабної війни за той самий період.

У трійку лідерів за найбільшою кількістю започаткувань нових справ увійшли:

Київ – 26 303 (13% від загальної кількості);

Дніпропетровщина – 18 025;

Львівщина – 14 459.

Також активно реєструють бізнес на Київщині (14 428) та Харківщині (12 954). Однак кількість реєстрацій в останньому регіоні, якщо порівнювати з попереднім роком, зменшилася на 6%.

Відкривають нові справи у сфері роздрібної та оптової торгівлі (27,5%), а також ІТ-секторі (7,6%). 7% від загальної кількості найбільш запитаних напрямків привертає надання індивідуальних послуг.

Нагадаємо, Дніпропетровщина в ТОПі антирейтингу за боргами по зарплаті.

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