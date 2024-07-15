Дніпропетровщина – у трійці антилідерів із захворювань на ГКІ

У Дніпрі та області значно підвищився рівень захворюваності на ГКІ.

У Дніпропетровській області за 5 місяців 2024 року зареєстровано 1721 випадок гострих кишкових інфекцій (ГКІ) – що становить 8,5% від загальної кількості. Загалом в Україні за даний період зареєстрували 20369 випадків, антилідерами стали Одеська (2313 випадків), Львівська (1832), Дніпропетровська (1721) та Вінницька (1660) області.

Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ЦКПХ.

Причиною виникнення ГКІ зазвичай є вживання недостатньо термічно оброблених харчових продуктів, неякісних харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках та у місцях несанкціонованої торгівлі, – зазначили у публікації.

Згідно даних центру, літо – період підвищеної захворюваності а ГКІ. У спеку особливо важливо дотримуватись чистоти рук та посуду.

Зверніть увагу на те, що вразливими до кишкових інфекцій в першу чергу є літні люди, діти, люди з хронічними захворюваннями чи ослаюленим імунітетом.

Симптоми ГКІ

У ЦКПХ повідомляють, що хвороба проявляє себе поступово, першими симптомами є:

нудота;

спазми в животі;

блювота;

діарея.

Також можлива виражена загальна інтоксикація – головний біль, запаморочення, підвищення температури, слабкість.

Рекомендується слідкувати за власним станом та за перших симптом ГКІ негайно звертатися до лікаря!

Як уберегти себе та свою родину від захворювання?

ЦКПХ рекомендує:

Не купувати продукти в не перевірених місцях (стихійні ринки, з рук приватних осіб); Мити руки перед споживанням їжі. Ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням. Вживати тільки чисту питну воду. Дотримуватись чистоти на кухні. Ретельно обробляти м’ясо, рибу та яйця. Доводити страви до кипіння, аби готувалися щонайменше за 70 градусів. Не зберігати страви за кімнатої температури більше, ніж на 2 години. Уникнути вживання консерв. Не вживати продукти, які тривалий час зберігалися в холодильнику без електропостачання (у разі вимкнень світла).

Нагадаємо, раніше ми писали, що водойми Дніпропетровщини перевірили на збудники холери та інших інфекцій.

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