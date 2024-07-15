У Дніпропетровській області за 5 місяців 2024 року зареєстровано 1721 випадок гострих кишкових інфекцій (ГКІ) – що становить 8,5% від загальної кількості. Загалом в Україні за даний період зареєстрували 20369 випадків, антилідерами стали Одеська (2313 випадків), Львівська (1832), Дніпропетровська (1721) та Вінницька (1660) області.
Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ЦКПХ.
Причиною виникнення ГКІ зазвичай є вживання недостатньо термічно оброблених харчових продуктів, неякісних харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках та у місцях несанкціонованої торгівлі, – зазначили у публікації.
Згідно даних центру, літо – період підвищеної захворюваності а ГКІ. У спеку особливо важливо дотримуватись чистоти рук та посуду.
Зверніть увагу на те, що вразливими до кишкових інфекцій в першу чергу є літні люди, діти, люди з хронічними захворюваннями чи ослаюленим імунітетом.
У ЦКПХ повідомляють, що хвороба проявляє себе поступово, першими симптомами є:
Також можлива виражена загальна інтоксикація – головний біль, запаморочення, підвищення температури, слабкість.
Рекомендується слідкувати за власним станом та за перших симптом ГКІ негайно звертатися до лікаря!
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