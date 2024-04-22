Дніпропетровщина у ТОП-3 регіонів України, де купують найбільше преміальних автівок

Зазначається, що в Україні є попит на купівлю автомобілів преміумкласу в окремих регіонах. Більша частина автомобілів класу люкс проданих за період часу з січня по квітень була придбана жителями Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.
Популярними є такі бренди:
BMW – 736 шт.
LEXUS – 491 шт.
AUDI – 421 шт.
Загалом лише за березень кількість проданих легкових авто у півтора раза перевищила показники минулого року. Найпопулярнішими є автівки Toyota. Березневий показник Toyota – 1021 авто (+58%). На другому місці – Renault. Таких авто купили 955 одиниць (+118%). Skoda закінчила місяць із показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.
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