Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі України

Дніпропетровщина в лідерах за експортом та імпортом товарів.

За перше півріччя 2024 року на Дніпропетровщині проводили зовнішньоторговельні операції з партнерами з 144 країн світу. Серед регіонів України – Дніпропетровська область в лідерах за експортом та імпортом.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

За перше півріччя 2024 року підприємства Дніпропетровської області здійснили:

експорт товарів на 3 145,6 мільйонів доларів США (або 125,4% порівняно з І півріччям 2023 року);

імпорту – 2479,8 мільйонів доларів , або 122%.

Основу товарної структури експорту області складали:

мінеральні продукти (38,6%), переважно – руди, шлак і зола (38,1%);

недорогоцінні метали та вироби з них (34%).

Імпортували:

продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (17,2%);

машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (16%);

недорогоцінні метали та вироби з них (15,6%);

мінеральні продукти (10,2%);

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,8%).

Серед регіонів країни Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі експорту товарів (16,1%) поступається лідерством лише Києву, імпорту (7,5%) – Києву, Львівській та Київській областям.

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