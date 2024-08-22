Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі України

За перше півріччя 2024 року на Дніпропетровщині проводили зовнішньоторговельні операції з партнерами з 144 країн світу. Серед регіонів України – Дніпропетровська область в лідерах за експортом та імпортом.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Дніпропетровській області.
За перше півріччя 2024 року підприємства Дніпропетровської області здійснили:
Основу товарної структури експорту області складали:
Імпортували:
Серед регіонів країни Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі експорту товарів (16,1%) поступається лідерством лише Києву, імпорту (7,5%) – Києву, Львівській та Київській областям.
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