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Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі України

Сьогодні 11:22
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Дніпропетровщина в лідерах за експортом та імпортом товарів.

Новости Днепра про Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі України

За перше півріччя 2024 року на Дніпропетровщині проводили зовнішньоторговельні операції з партнерами з 144 країн світу. Серед регіонів України – Дніпропетровська область в лідерах за експортом та імпортом.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

За перше півріччя 2024 року підприємства Дніпропетровської області здійснили:

  • експорт товарів на 3 145,6 мільйонів доларів США (або 125,4% порівняно з І півріччям 2023 року);
  • імпорту – 2479,8 мільйонів доларів , або 122%.

Основу товарної структури експорту області складали:

  • мінеральні продукти (38,6%), переважно – руди, шлак і зола (38,1%);
    недорогоцінні метали та вироби з них (34%).

Імпортували:

  • продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (17,2%);
  • машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (16%);
  • недорогоцінні метали та вироби з них (15,6%);
  • мінеральні продукти (10,2%);
  • полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (8,8%).

Серед регіонів країни Дніпропетровщина за часткою у загальному обсязі експорту товарів (16,1%) поступається лідерством лише Києву, імпорту (7,5%) – Києву, Львівській та Київській областям.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина у лідерах з експорту та імпорту за межі УкраїниУкраїнська

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