Дніпропетровщина серед лідерів в Україні за кількістю нових відкритих компаній

Дніпропетровщина увійшла до рейтингу областей, де найчастіше відкривають нові компанії.

Понад 18 тис. нових компаній відкрилося за перші пів року 2024 року за даними Єдиного державного реєстру, пише Опендатабот. Серед них найбільше товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та громадських організацій.

З понад 18 тис. нових компаній 69,5% або близько 12 тис. — це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації — понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%). Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві — 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область — 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область — теж 1,4 тис. або 7,9%.

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