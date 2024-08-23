Дніпропетровщина серед лідерів в Україні за кількістю нових відкритих компаній

Понад 18 тис. нових компаній відкрилося за перші пів року 2024 року за даними Єдиного державного реєстру, пише Опендатабот. Серед них найбільше товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та громадських організацій.
З понад 18 тис. нових компаній 69,5% або близько 12 тис. — це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації — понад 1,7 тис. або 9,7%. Трійку лідерів закрили благодійні організації з показником у 1,1 тис. новеньких (6,5%).
Нові фермерські господарства та ОСББ становлять всього 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.
Найбільше нових компаній зареєстровано у Києві — 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі за статистикою йде Львівська область — 1,5 тис. нових компаній, які становлять 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область — теж 1,4 тис. або 7,9%.
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