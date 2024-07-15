Дніпропетровщина — перша в Україні за кількістю повітряних тривог в 2024 році

Дніпропетровщина — “найтривожніша” область України в 2024 році.

У 2024 році сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунав 1256 разів. Це найбільше серед усіх областей України. У трійку “найтривожніших” областей також потрапила Харківська область (1225 разів) та Запорізька (1153).

Про це йдеться в телеграм-каналі “UA War Infographics”.

Найдовше тривога лунала у Донецькій області — сумарно 89 днів. На другому місці Харківщина, де тривога лунала сумарно 84 дні. Запорізька область на третьому місці за тривалістю сирени — 48 днів. Дніпропетровщина опинилася на четвертому місці – 44 дні.

Найменш “тривожна” область — Закарпатська. Там сигнал тривоги вмикали 132 рази і лунав він сумарно 5 днів.

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