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Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики, – Резніченко

Сьогодні 09:30
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Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко закликав жителів Дніпра та області свідомо споживати електрику та обмежити використання техніки у пікові години, аби зменшити навантаження на енергосистему, що постраждала внаслідок російських атак.

Новости Днепра про Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики, – Резніченко

Він повідомив, від сьогодні Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики З 7-ї ранку і до 11-ї вечора.

Таке рішення стосується як промислових підприємствах, торговельних центрів, офісів, так і побутових споживачів.

«Це вимушений крок для відновлення балансу енергосистеми. І від цього залежить її життєздатність.  Удари росіян по енергетиці спричинили дефіцит. Зараз кожна увімкнена вітрина, рекламний щит чи пральна машинка здатні призвести до серйозних аварійних відключень», – зазначив він.

Новости Днепра про Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики, – Резніченко

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Новости Днепра про Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики, – РезніченкоУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики, – РезніченкоРусский

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