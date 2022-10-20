Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики, – Резніченко

Він повідомив, від сьогодні Дніпропетровщина переходить на режим “тотальної економії” електрики З 7-ї ранку і до 11-ї вечора.
Таке рішення стосується як промислових підприємствах, торговельних центрів, офісів, так і побутових споживачів.
«Це вимушений крок для відновлення балансу енергосистеми. І від цього залежить її життєздатність. Удари росіян по енергетиці спричинили дефіцит. Зараз кожна увімкнена вітрина, рекламний щит чи пральна машинка здатні призвести до серйозних аварійних відключень», – зазначив він.
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