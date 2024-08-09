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  • Дніпропетровщина – одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюб

Дніпропетровщина – одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюб

Сьогодні 09:30
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Дніпропетровщина увійшла в двійку лідерів за кількістю укладання шлюбів, а також - у двійку антилідерів за кількістю їх розірвання.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюб

За даними Мін’юсту, які оприлюднили в Опендатамедіа, у 2024 році українці стали частіше розлучатись та рідше одружуватись. За півроку в Україні утворилось 72 766 нових сімей, що на 15% менше за той самий період минулого року.

Однак зазначається, що українці почали укладати більше шлюбних контрактів – від початку року нотаріуси використали 3768 нотаріальних бланків для шлюбного договору, що на чверть більше за торічну статистику за відповідний період. 

У трійку лідерів з найбільшою кількістю укладання шлюбів за півріччя 2024 року увійшли:

  1. Київ – 9392 одружень;
  2. Дніпропетровщина – 7076;
  3. Одещина – 4896.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюб

Два роки поспіль стабільно підвищується кількість розірвання шлюбів. За перші шість місяців цього року в Україні було зареєстровано 15578 розлучень. Це у півтора рази більше за цей період у 2023 році. 

В антирейтинг увійшли:

  1. Київ – 2118 розлучень;
  2. Дніпропетровщина – 1404;
  3. Харківщина – 1148.

Новости Днепра про Дніпропетровщина - одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюб

За виключенням тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень – у Закарпатській області (224); а найменша кількість одружень – у Чернівецькій області (1376).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’ю.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина - одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюбУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина - одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюбРусский

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