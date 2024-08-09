Дніпропетровщина – одна з антилідерів за кількістю розлучень: скільки пар розірвали шлюб

За даними Мін’юсту, які оприлюднили в Опендатамедіа, у 2024 році українці стали частіше розлучатись та рідше одружуватись. За півроку в Україні утворилось 72 766 нових сімей, що на 15% менше за той самий період минулого року.
Однак зазначається, що українці почали укладати більше шлюбних контрактів – від початку року нотаріуси використали 3768 нотаріальних бланків для шлюбного договору, що на чверть більше за торічну статистику за відповідний період.
У трійку лідерів з найбільшою кількістю укладання шлюбів за півріччя 2024 року увійшли:
Два роки поспіль стабільно підвищується кількість розірвання шлюбів. За перші шість місяців цього року в Україні було зареєстровано 15578 розлучень. Це у півтора рази більше за цей період у 2023 році.
В антирейтинг увійшли:
За виключенням тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень – у Закарпатській області (224); а найменша кількість одружень – у Чернівецькій області (1376).
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина — лідер за кількістю одружень у 2024 році: скільки пар створили сім’ю.
Читайте також:
Автор:
Агресор у черговий раз атакував Нікопольський район.
У річках Дніпропетровщини виявили холерний вібріон не О1.
Внаслідок ворожих обстрілів постраждали діти.
У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.