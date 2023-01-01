Дніпропетровщина одна із найтривожніших областей України

Минулий рік був тривожним.

Дніпропетровщина серед лідерів у рейтингу за кількістю повітряних тривог від початку війни та до 31 грудня 2022 року.

За 311 днів повномасштабної війни тривогу у Дніпрі та по всій області у 2022 році оголошували 1190 разів.

Лідер рейтингу за кількістю – Харківщина, але за тривалістю Луганщина, тривога триває там і досі. Перегнали Дніпропетровщину тільки Донеччина та Запоріжжя.

А от найменше загроз було в Ужгородській області та Чернівецькій.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов дав прогноз на 2023 рік.

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