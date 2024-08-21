Дніпропетровщина очолила рейтинг областей України, де найбільше боржників по аліментах

Дніпро та область мають найбільше боржників

187 246 проваджень за борги по аліментах зафіксовано в Україні станом на початок серпня 2024 року, повідомляє портал Опендатабот. Їхня кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни.

91% боржників по аліментах — чоловіки, на жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах.

Найбільше проваджень щодо заборгованості по аліментах у таких регіонах:

– Дніпропетровщина — 20 303 боргів

– Харківщина — 11 139

– Запорізька область — 9 343.

Зазначається, що з 2021 Дніпропетровщина посідає перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах. Втім, нових випадків з року в рік меншає, але це не впливає на загальну картину. Станом на зараз відкрито 20 303 судових справ проти боржників або ж 11% від загальної кількості. Водночас від початку року на Дніпропетровщині відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Різко поменшало боргів по аліментах у порівнянні до 2021 року у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, На 92% — на Херсонщині та на 95% — на Луганщині. Ймовірно, це пов’язано з тим, що багато людей виїхали з цих регіонів.

Водночас є й області, де кількість боргів по аліментах зросла: на 15% на Тернопільщині та на 6% у Чернівецькій області.

Варто зазначити, що у 32,9 тисячі проваджень через борги по аліментах регіон не вказано.

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