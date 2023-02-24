Дніпро зі світлом, теплом та водою: ситуація на ранок 24 лютого

Станом на 06:00 24 лютого у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни теплом і водою.

Сьогодні, 24 лютого, Дніпро буде зі світлом. НЕК «Укренерго» знову не надавав обмежень споживання електроенергії для нашої області, це означає, що відключень електрики не буде. Але у разі перевантаження мереж чи загрози ракетної атаки можуть бути обмеження.

Станом на 06:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції.

На цей час у роботі всі об’єкти всіх КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують ці теплопостачальні підприємства.

У КП «Теплоенерго» всі котельні у роботі. Але з 05:00 приватна енергетична компанія ЦЕК запланувала роботи на двох тепло-розподільчих пунктах (ТРП) по вул. Макарова та вул. Н. Алексєєнко. Тимчасово без опалення будинки, що отримують тепло від цих ТРП.

Сьогодні аварійна бригада КП «Теплоенерго» працюватиме над ліквідацією пориву на тепломережі від котельні по вул. Космічна ( ж/м Перемога-3). Тепловики докладуть максимум зусиль, аби якнайшвидше провести роботи і відновити теплопостачання.

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 29 засмічень на каналізаційних мережах , а також усунули 25 пошкоджень на мережах водовідведення.

Серед них:

– вул. Спогадів, 313, Д-400 мм із землі;

– вул. Кокчетавській, 60Н, Д-800 мм із землі;

– вул. Базовій, 4, Д-400 мм із землі;

– вул. Орловській, 39, Д-300 мм із колодязя;

– бульвару Слави, 9, Д-300 мм із колодязя;

– бульвару Слави (на розі з просп. Героїв), Д-600 мм з колодязя;

– вул. Апостолівській, 108, Д-300 мм із колодязя;

– підвищувальна насосна станція (ПНР) по просп. Миру.

Загалом на всіх 54 об’єктах роботи були завершені протягом дня.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» також будуть працювати на очищенні мереж водовідведення та виявлених пошкодженнях мереж водопостачання.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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