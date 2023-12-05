Дніпро здобув звання «Людяна громада» — як місто, що опікується найбільшою в країні кількістю переселенців

Разом - до Перемоги!

Під час XVII Українського муніципального форуму, що зібрав представників майже 400 громад, європейських муніципалітетів, міжнародних інституцій і диппредставництв, Дніпро отримав нагороду «Людяна громада».

Нині місто прийняло найбільшу в країні кількість переселенців та забезпечило їм належну допомогу. Загалом із 2014 року (лише за офіційною статистикою) Дніпро став новою домівкою для майже 180 тис. людей зі східних областей. Нині це майже шоста частина від населення міста.

Мер Борис Філатов наголосив: у Дніпрі завжди нададуть підтримку всім, хто цього потребує.

«Почесна та надзвичайно зворушлива нагорода. І особливо знаково отримати її у День волонтера. Бо багато в чому все це стало можливим саме завдяки їм – від тих, хто власноруч в’яже по декілька пар теплих шкарпеток на фронт чи після роботи йде допомагати у шелтери, і до тих, хто має змогу домовлятися про великі партії допомоги з-за кордону. Все це завдяки всім нашим людям, що стали найкращим прикладом одне для одного», — прокоментував він.

Як відомо, за дорученням мера Дніпра Бориса Філатова профільні департаменти мерії працюють над тим, аби допомагати вимушеним переселенцям із пошуком роботи, питаннями житла та різних соціальних, медичних чи юридичних послуг — як для людей, так і для релокованих підприємств.

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