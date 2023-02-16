Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Сьогодні 18:19
просмотров

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців необхідною технікою та автівками.

Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

У День єднання, 16 лютого, на передову відправили ще 12 вантажівок високої прохідності. Як і решту необхідного, місто купує їх за запитами самих військових.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що за цей рік повномасштабної війни мерія забезпечила ЗСУ понад 600 різними авто. Це пікапи, вантажівки, машини швидкої та автобуси. Така підтримка триватиме і надалі.

Це потужний подарунок Збройним Силам. Також місту (з придбанням частини машин, — ред.) допомогли приватні підприємці. Вантажівки куплені у Франції, і зараз всі вони поїдуть на фронт. І хочу сказати, що у міськради ще законтрактовано придбання 36 автомобілів, — зазначив Філатов.

Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Ці машини здатні перевозити більше ніж 2 тонни вантажу. Військовий Володимир каже: такі авто зараз вкрай необхідні, тож ця допомога — своєчасна.

Дуже потрібні прохідні машини в цей момент. Виконуватимуть свою справу. Підвозитимуть усе необхідне — БК, забезпечення, — сказав український захисник.

Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронтуУкраїнська Новости Днепра про Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронтуРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Чоловік був п’яний та не впорався з керуванням: подробиці ДТП з палаючою автівкою на Гаванській
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:16
    Чоловік був п’яний та не впорався з керуванням: подробиці ДТП з палаючою автівкою на Гаванській

    Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Гаванській сталася ДТП.

    Коли чекати на відкриття McDonald’s у Дніпрі: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:04
    Коли чекати на відкриття McDonald’s у Дніпрі: що відомо

    Мережа ресторанів McDonald's припинила свою роботу в Україні 24 лютого…

    Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:28
    Набережна Нової Армії та Андрія Шептицького: у Дніпрі перейменують ще 27 вулиць

    У Дніпрі перейменують ще 27 вулиць.

    Язики полум’я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    Язики полум’я виривалися назовні: у Дніпрі вночі горів склад на підприємстві (ФОТО)

    Сьогодні, 16 лютого, о 04:32 на лінію «101» повідомили про…

    Наверх