Дніпро відправив ЗСУ ще 12 вантажівок і вже готує нову, втричі більшу партію машин для фронту

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців необхідною технікою та автівками.

У День єднання, 16 лютого, на передову відправили ще 12 вантажівок високої прохідності. Як і решту необхідного, місто купує їх за запитами самих військових.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що за цей рік повномасштабної війни мерія забезпечила ЗСУ понад 600 різними авто. Це пікапи, вантажівки, машини швидкої та автобуси. Така підтримка триватиме і надалі.

Це потужний подарунок Збройним Силам. Також місту (з придбанням частини машин, — ред.) допомогли приватні підприємці. Вантажівки куплені у Франції, і зараз всі вони поїдуть на фронт. І хочу сказати, що у міськради ще законтрактовано придбання 36 автомобілів, — зазначив Філатов.

Ці машини здатні перевозити більше ніж 2 тонни вантажу. Військовий Володимир каже: такі авто зараз вкрай необхідні, тож ця допомога — своєчасна.

Дуже потрібні прохідні машини в цей момент. Виконуватимуть свою справу. Підвозитимуть усе необхідне — БК, забезпечення, — сказав український захисник.

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