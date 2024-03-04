Дніпро та область у ТОП-5 за скаргами на порушеннями мовного законодавства

Дніпропетровщина в ТОП-3 регіонів, де найбільше скаржаться на порушення мовного законодавства.

Таку статистику надали аналітики порталу Опендатабот.

Тільки за 2023 в Україні надійшло 3,6 тисячі звернень щодо порушення мовного законодавства до Уповноваженого із захисту державної мови. Це трохи більше, аніж за рік до повномасштабної війни. У 2021 було 3 тисячі 574 скарги.

Вже третій рік поспіль у антирейтингу лідирує Київ. У столиці України скаржилися на порушення мовного закону 1 тисячу 345 разів. Серед областей на першому місці – Харківщина з 516 скаргами, далі Одещина – 486 звернень та замикає трійку Дніпропетровщина – 316 скарг.

Утім не всі звернеться призводять до реальних покарань. Найчастіше порушники обходяться попередженням, а ось якщо ситуація повторилася, тоді на них чекає штраф. У 2023 році склали рекордну кількість протоколів – 131.

Торік попередження отримала 61 особа, а ще до 21 порушника було застосовано штрафи. Наразі сума штрафу складає від 3400 грн до 11 900 грн. Варто зауважити, що у рейтингу враховувалася саме кількість звернень. Тож не можна стверджувати, що у цих областях частіше порушують закон. Цілком можливо, що на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у Києві більше свідомих громадян, які звертають на це увагу та пишуть скарги.

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