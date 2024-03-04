Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпро та область у ТОП-5 за скаргами на порушеннями мовного законодавства

Дніпро та область у ТОП-5 за скаргами на порушеннями мовного законодавства

Сьогодні 16:18
просмотров

Дніпропетровщина в ТОП-3 регіонів, де найбільше скаржаться на порушення мовного законодавства.

Новости Днепра про Дніпро та область у ТОП-5 за скаргами на порушеннями мовного законодавства

Таку статистику надали аналітики порталу Опендатабот.

Тільки за 2023 в Україні надійшло 3,6 тисячі звернень щодо порушення мовного законодавства до Уповноваженого із захисту державної мови. Це трохи більше, аніж за рік до повномасштабної війни. У 2021 було 3 тисячі 574 скарги. 

Вже третій рік поспіль у антирейтингу лідирує Київ. У столиці України скаржилися на порушення мовного закону 1 тисячу 345 разів. Серед областей на першому місці – Харківщина з 516 скаргами, далі Одещина – 486 звернень та замикає трійку Дніпропетровщина – 316 скарг.

Утім не всі звернеться призводять до реальних покарань. Найчастіше порушники обходяться попередженням, а ось якщо ситуація повторилася, тоді на них чекає штраф. У 2023 році склали рекордну кількість протоколів – 131. 

Торік попередження отримала 61 особа, а ще до 21 порушника було застосовано штрафи. Наразі сума штрафу складає від 3400 грн до 11 900 грн.

Новости Днепра про Дніпро та область у ТОП-5 за скаргами на порушеннями мовного законодавства

Варто зауважити, що у рейтингу враховувалася саме кількість звернень. Тож не можна стверджувати, що у цих областях частіше порушують закон. Цілком можливо, що на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у Києві більше свідомих громадян, які звертають на це увагу та пишуть скарги.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро та область у ТОП-5 за скаргами на порушеннями мовного законодавстваУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вибух у Дніпрі 4 березня: в ОВА повідомили деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 15:55
Вибух у Дніпрі 4 березня: в ОВА повідомили деталі

Пообіді у Дніпрі чули звук схожий на вибух.

У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах
Новини Дніпра
Сьогодні 15:37
У Дніпрі на Хмельницького зіткнулися Dacia та Daewoo: одна з автівок перекинулась на дах

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

Пам’ятник паровозу з Берліна, стародавнє поселення та дитсадок голлівудської зірки: цікаві факти про ж/м Північний у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 14:52
Пам’ятник паровозу з Берліна, стародавнє поселення та дитсадок голлівудської зірки: цікаві факти про ж/м Північний у Дніпрі

Жилмасив Північний у Дніпрі один із найстаріших, але досі тут…

Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС
Новини Дніпра
Сьогодні 14:11
Масштабна пожежа у Дніпрі на Сокальського, постраждав чоловік: коментар ДСНС

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Наверх