Дніпро став найбільшим замовником безпілотників для фронту через “Прозорро”

Дніпро став абсолютним чемпіоном по закупівлях дронів для ЗСУ. Зокрема, мерії Дніпра і Кривого Рогу закупили 40% безпілотників у грошовому вимірі, витративши на закупівлі понад 100 мільйонів гривень. Це найбільші закупівлі через «Прозорро».

Від початку вторгнення у «Прозорро» оприлюднені дані про чотири сотні закупівель понад 2000 дронів на загальну суму 554 млн грн.

Всього закупівлі дронів зробили дві сотні замовників.

Найбільші закупівлі розміром понад 100 мільйонів провели мерії Дніпра і Кривого Рогу, які на двох закупили 40% безпілотників у грошовому вимірі.

Комунальне підприємство «Інфо-Рада-Дніпро» закупило здебільшого квадрокоптерів «Mavic» різних модифікацій на 122 млн грн (тут, тут) та EVO II.

Виконком Кривого Рогу обирав безпілотники «Лелека-100» (тут і тут), Mavic (закупівля з цінами на окремі складові – акумулятори, зарядки тощо), «Matrice» (і тут), «Фурія».

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