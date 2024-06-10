Дніпро скеровує ресурси на ретельну підготовку до зими, — Філатов

Дніпро ретельно готується до зими.

Дніпро продовжує комплексну підготовку до наступного опалювального сезону. Усі роботи проводять заздалегідь — враховуючи досвід попередніх зим, які місто перебуло в умовах великої війни, а також складні прогнози на період цьогорічних холодів.

«Ми починаємо готуватися до наступного опалювального сезону вже зараз — влітку. Торік ми анонсували придбання найпотужнішої газопоршневої станції Jenbacher, яка на той час була другою за потужністю в країні. Вона добре себе зарекомендувала взимку. Зараз вона повністю встановлена, обладнана всім необхідним. І вже працюватиме стаціонарно на одній з котелень міста», — зазначив мер Дніпра Борис Філатов під час перевірки робіт на правому березі напередодні.

Крім облаштування газової станції, тут також повністю замінили старі вікна, поставили новий котел та насосні агрегати. Вони більш енергоефективні та споживають майже вдвічі менше електроенергії.

Загалом до зими по місту капітально відремонтують ще 29 котлів та встановлять понад 50 енергоощадних насосів. Де потрібно — замінять також ділянки теплових мереж та ізоляції. Водночас, завдяки домовленостям Філатова, Дніпро системно отримує генератори від іноземних міст-партнерів.

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