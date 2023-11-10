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Дніпро розпочав опалювальний сезон

Сьогодні 13:05
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Потрібно до двох тижнів, аби в усіх оселях було тепло.

Новости Днепра про Дніпро розпочав опалювальний сезон

10 листопада у Дніпрі стартував опалювальний сезон. Котельні запускають поступово. Тепло починають подавати насамперед до об’єктів соціальної сфери (медичних установ, шкіл, дитячих садків).

За словами директора комунального підприємства «Теплоенерго» Андрія Клименка, від моменту запуску котелень і до цілковитого надходження тепла в оселі містян може знадобитися 10-14 днів. Це пов’язано з технологічними процесами, пусконалагоджувальними роботами (відкриття ввідних засувок, усунення повітряних затичок у внутрішньобудинкових системах тощо).

«Фахівці нашого підприємства працюють у посиленому режимі. Запуск котелень  розпочато і продовжуватиметься щодня, зокрема й у суботу та неділю, поки не запустимо усі. Звертаємося до містян: якщо ви стали свідком витоку теплоносія або аварійної ситуації на зовнішніх теплових мережах, одразу повідомляйте про це до нашої диспетчерської служби, яка працює 24/7. Залишити заявку можна за номером: 067-440-69-01 або (056)374-30-18», — підкреслив Андрій Клименко.

Цього дня він особисто проконтролював запуск однієї з котелень у центральному районі міста. Вона подає тепло до пологового будинку, 1 лікарні, 2 шкіл, 2 дитсадків, близько 70-ти багатоквартирних житлових будинків та 5 адміністративних установ.

До опалювального сезону Дніпро підготувався комплексно: численні модернізації, ремонти, заміни устаткування котелень, зокрема й насосів, облаштування генераторів. Комплекс робіт допоможе заощаджувати енергоресурси.
Якщо сталась аварійна ситуація в будинку під час подання теплоносія, треба повідомляти до міської аварійної служби. Заявки можна залишати за номером: (056)736-10-02 (цілодобово) або через контакт-центр м. Дніпра: +38  056  732  12  12, +38  095  732  12  12, +38  096  732  12  12, +38  073  732  12  12.

Новости Днепра про Дніпро розпочав опалювальний сезонУкраїнська

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