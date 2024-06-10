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Дніпро придбає нові тролейбуси з автономним ходом за кредитні кошти

Сьогодні 14:20
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Дніпро оголосило тендер на придбання тролейбусів за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Новости Днепра про Дніпро придбає нові тролейбуси з автономним ходом за кредитні кошти

Міжнародні торги оголосило КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР. Так, підприємство планує закупити за кредитне фінансування ЄІБ 12-метрові тролейбуси з автономним ходом не менше одного кілометра. Бюджет закупівлі складає 5 млн євро.

Про це йдеться в оголошенні на сайті “european-union”.

“Поставка нових низькопідлогових тролейбусів довжиною 12 метрів з системою автономного ходу не менше 1000 м на акумуляторних батареях, включаючи комплект основних, швидкозношувальних та витратних запасних частин, комплект обладнання та інструменту для технічного обслуговування та ремонту, і супутні послуги, до загального бюджету 5 мільйонів євро, без податків з продажу та митних зборів”, – йдеться в оголошенні.

Новости Днепра про Дніпро придбає нові тролейбуси з автономним ходом за кредитні кошти

Там також вказано, що нові тролейбуси мають бути виготовлені не раніше 2023 року. Вони будуть вміщувати не менше 95-106 пасажирів та матимуть 30 місць для сидіння.

Поставка першої партії очікується не пізніше ніж за 8 місяців з дати отримання авансового платежу, а завершитись не пізніше за 12 місяців.

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