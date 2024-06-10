Дніпро придбає нові тролейбуси з автономним ходом за кредитні кошти

Дніпро оголосило тендер на придбання тролейбусів за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку.

Міжнародні торги оголосило КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР. Так, підприємство планує закупити за кредитне фінансування ЄІБ 12-метрові тролейбуси з автономним ходом не менше одного кілометра. Бюджет закупівлі складає 5 млн євро.

Про це йдеться в оголошенні на сайті “european-union”.

“Поставка нових низькопідлогових тролейбусів довжиною 12 метрів з системою автономного ходу не менше 1000 м на акумуляторних батареях, включаючи комплект основних, швидкозношувальних та витратних запасних частин, комплект обладнання та інструменту для технічного обслуговування та ремонту, і супутні послуги, до загального бюджету 5 мільйонів євро, без податків з продажу та митних зборів”, – йдеться в оголошенні.

Там також вказано, що нові тролейбуси мають бути виготовлені не раніше 2023 року. Вони будуть вміщувати не менше 95-106 пасажирів та матимуть 30 місць для сидіння.

Поставка першої партії очікується не пізніше ніж за 8 місяців з дати отримання авансового платежу, а завершитись не пізніше за 12 місяців.

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