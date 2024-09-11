Дніпро продовжує підготовку до опалювального сезону та можливих відключень світла

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Дніпро продовжує оновлювати будинки комунальної власності. Нині один з ключових етапів – підготовка до старту опалювального сезону та можливих відключень світла.

Такі роботи тривають і на ж/м Придніпровськ по вул. Космонавтів, 2. Там вже два роки мешкає бахмутянка Олена.

«Ще після перших відключень світла, які були у 2022-2023 роках, у нашому будинку інколи виникали проблеми. На майданчику світло є, а в квартирах немає. Тож, сподіваємось, це вирішать», — поділилась мешканка буд. № 2, по вул. Космонавтів.

Подібні проблеми були нещодавно й у сусідів пані Олени. У квартирах у шаховому порядку не було світла.

«Ми виїхали на адресу і побачили, що у щитовій вигоріли старі дроти. Тож сьогодні все це замінюємо. Адже дротам цим понад 40 років. Відключення світла дуже сильно вплинули на стан електросистеми будинку. Тож зараз проводимо відповідні роботи», — розповів майстер-електрик Міської аварійної служби Євген Стратій.

І подібних заявок, особливо у дні відключень світла, до Міської аварійної служби лише від мешканців ж/м Придніпровськ та частини лівобережжя Дніпра надходить близько 20.

«Загалом по місту, коли є відключення світла, маємо понад пів сотні заявок на день. Мешканці повідомляють про перебої електрики. Бригади оперативно приїжджають та усувають проблему. Треба сказати, що такі відключення значно погіршили стан системи. Тож для нас один з ключових напрямів при плануванні ремонтів у будинках комунальної власності — відновлення у домах електросистеми. З початку року ми відремонтували електрику у понад пів сотні будинках. Ще з десяток виконаємо найближчим часом», — розповів представник департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Єгор Худяков.

Ще один з пріоритетних напрямів – заміна труб опалення. У підвалі одного з під’їздів у будинку по вул. Космонавтів, 5 невідомі вирізали вентилі.

«Вентилі потрібні, аби під час опалювального сезону, якщо у когось потече радіатор, ми могли перекрити опалення в одній квартирі, а не в усьому будинку. Тож зараз відновлюємо їх. У цьому підʼїзді змонтуємо їх на усі квартири. Загалом двічі на рік ми проводимо ревізію систем опалення в будинках: після завершення опалювального сезону та перед його стартом — аби визначити найпроблемніші моменти, усунути їх та взимку не стикатись з аварійними ситуаціями. Наша зона відповідальності — ж/м Придніпровськ. Майже всюди ми провели ревізію. Зараз працюємо, аби все було взимку добре», — розповів бригадир ремонтної бригади Міської аварійної служби Володимир Свалухін.

«З початку року ми виконали поточні ремонти і заміни систем холодного водопостачання, центрального опалення, каналізаційних систем у 64 будинках. Майже всюди роботи проведені комплексно. До старту опалювального сезону ще у 20 будинках подібні ремонти закінчимо. Міська аварійна служба продовжує працювати попри усі виклики. Вдень до них надходить близько 100 заявок щодо проблем з опаленням, системами холодного водопостачання та каналізації, а також з електросистемами. Виконання на 100 %», — зазначив Єгор Худяков.

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