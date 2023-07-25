Дніпро претендує на звання найбільшого підпільного Лас-Вегаса в Україні, – нардеп

Дніпро неофіційно увійшло до ТОП-3 міст, де найбільше підпільних казино.

Днями в Білій Церкві накрили маленьку мережу підпільних казино і містечко вже прозвали міні Лас-Вегасом.

За даними нардепа Ярослава Железняка, Біла Церква далеко не лідер серед міст, де функціонує найбільше казино/залів з ігровими автоматами.

На минулому тижні від ТСК відправили на БЕБ та КРАІЛ адреси 217-ти пунктів по всій Україні незаконних гральних закладів, – розповів нардеп.

Перше місце займає столиця. Станом на зараз вдалося виявити 106 нелегальних гральних закладів у Києві. Другу сходинку посіла Одеса, де нині діє 44 підпільні казино. Дніпро посіло третю сходинку. У місті функціонує 42 точки, де незаконно ведуть гральну діяльність.

Тож Дніпро наразі претендує на звання одного із найбільшого підпільного Лас-Вегасу.

Проте це не остаточні цифри, адже правоохоронці ще ведуть роботу з виявлення підпільних казино і більш офіційної статистики наразі немає.

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