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Дніпро отримав від Японії п’ять потужних екскаваторів

Сьогодні 16:54
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Пʼять екскаваторів Komatsu та труби різних діаметрів - Дніпро отримав від Японії чергову партію технічної допомоги.

Новости Днепра про Дніпро отримав від Японії п'ять потужних екскаваторів

До Дніпра прибуло 5 сучасних екскаваторів-навантажувачів Komatsu. Їх отримало КП «Дніпроводоканал» в рамах міжнародної допомоги від Японії. Ця техніка буде задіяна для проведення землерийних робіт під час аварійно-відновлювальних заходів на комунальних мережах міста.

«Ці екскаватори допоможуть оперативно проводити аварійно-відновлювальні роботи, відновлюючи водопостачання та водовідведення. Вони також стануть у пригоді для ліквідації наслідків терористичних атак рф . Така міжнародна допомога від Японії надходить до нас уперше. Окрім цього,  від японських партнерів  найближчими днями прибуде  декілька водовозів та партія каналізаційних люків», — розповів Сергій Ченчевич, начальник інспекції з контролю за ремонтами експлуатаційних мереж КП «Дніпроводоканал».

Новости Днепра про Дніпро отримав від Японії п'ять потужних екскаваторів

Своїми враженнями від нових екскаваторів поділився працівник КП «Дніпроводоканал» Олександр Потерлевич. Він уже встиг їх протестувати.

 «Техніка значно краща, якщо порівнювати зі старою. У кабіні є кондиціонер, обігрів. Також екскаватор має гарну гідравліку та маневреність», — зазначив він.

Також Дніпро від японських партнерів отримав партію труб різного діаметра. Це дозволить провести модернізацію значної частини застарілих мереж централізованого водопостачання. Тож якість та надійність водопостачання покращаться.

Техніка придбана за Програмою екстреного відновлення, її надає уряд Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

Новости Днепра про Дніпро отримав від Японії п'ять потужних екскаваторів

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Новости Днепра про Дніпро отримав від Японії п'ять потужних екскаваторівУкраїнська

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