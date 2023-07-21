Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки

Якщо ви хотіли у суботу вибратися на природу, то доведеться змінити плани.
Завтра у Дніпрі та області очікуються грози та шквальний вітер.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
Вдень 22 липня у центральних та південних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
При цьому температура повітря у Дніпрі складе +17°…+15°С вночі, +20°…+22°С вдень.
Тому, виходячи з дому, беріть з собою парасольку!
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