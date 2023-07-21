Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки

Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки

Сьогодні 18:26
просмотров

Бережіть себе!

Новости Днепра про Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки

Якщо ви хотіли у суботу вибратися на природу, то доведеться змінити плани.

Завтра у Дніпрі та області очікуються грози та шквальний вітер.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.

Вдень 22 липня у центральних та південних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

При цьому температура повітря у Дніпрі складе +17°…+15°С вночі, +20°…+22°С вдень. 

Новости Днепра про Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпеки

Тому, виходячи з дому, беріть з собою парасольку!

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про Дніпро накриють грози та шквальний вітер: оголошено І рівень небезпекиРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Розколовся, коли знімали на реставрацію: вандали руйнують осиротілий постамент пам’ятника Шевченку у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Розколовся, коли знімали на реставрацію: вандали руйнують осиротілий постамент пам’ятника Шевченку у Дніпрі (ФОТО)

Колись у парку Шевченка була ціла «Алея письменників», де стояли…

Як мешканцям Дніпра зекономити на яйцях в “АТБ” майже половину вартості
Новини Дніпра
Сьогодні 17:58
Як мешканцям Дніпра зекономити на яйцях в “АТБ” майже половину вартості

Корисна порада!

У Дніпрі перехожі затримали злодія, який вирвав з рук бабусі сумку
Новини Дніпра
Сьогодні 17:52
У Дніпрі перехожі затримали злодія, який вирвав з рук бабусі сумку

У Дніпрі на Набережній Перемоги обікрали 73-річну бабусю.

Водій автобусу, поранений під час обстрілу АТП у Дніпрі, знову возить пасажирів
Новини Дніпра
Сьогодні 17:04
Водій автобусу, поранений під час обстрілу АТП у Дніпрі, знову возить пасажирів

У вересні 2022 року росіяни обстріляли АТП у Дніпрі. Тоді…

Наверх