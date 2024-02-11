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Дніпро накрив густий туман: містян попереджають про небезпеку

Сьогодні 09:54
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Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає мешканців Дніпра про сильний туман.

Новости Днепра про Дніпро накрив густий туман: містян попереджають про небезпеку

Це стихійне метеорологічне явище зберігатиметься протягом доби. 

Видимість на дорогах не більше 500 метрів, водіїв прохають бути дуже уважними, особливо на пішохідних переходах та небезпечних ділянках траси.

Рятувальники рекомендують не перевищувати швидкість, за можливістю відмовитися від обгонів та маневрів.

Задля вашої безпеки краще зберігати велику дистанцію до транспорту, що рухається попереду.

Пішоходам також нагадують про безпеку. Краще за все вдягти одяг зі світловідбиваючими елементами, якщо такого одягу нема, зберігайте максимальну концентрацію на переходах та найбільш жвавих ділянках дороги.

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Новости Днепра про Дніпро накрив густий туман: містян попереджають про небезпекуУкраїнська Новости Днепра про Дніпро накрив густий туман: містян попереджають про небезпекуРусский

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