Дніпро надає тимчасовий прихисток мешканцям розбитої ракетою рф багатоповерхівки

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У будинку, в який вдень влучила російська ракета, мешкає більше 1,1 тис. людей. В епіцентрі ураження продовжують працювати рятувальники, медики, міські служби, поліція та військові. Їм допомагає чимало місцевих мешканців.

На місці від початку рятувальної операції перебуває мер Дніпра Борис Філатов.

Він закликав людей звертатися до найближчих Пунктів незламності — у школах 130, 111 і в дитячому клубі «Штурм». Там всіх забезпечують теплом, їжею та водою. Організовано також підвоз людей.

«Зранку, коли закінчать розбір завалів, ми будемо обходити всі квартири, оцінювати всі пошкодження. Бо це панельна будівля. Частину будівлі вочевидь треба буде демонтувати. Людям нададуть всю допомогу», — сказав Філатов. Він вже дав доручення забезпечити охорону будівлі.

Міський голова зауважив, що місто працює в комунікації, зокрема, з ОП і військовою адміністрацією.

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