Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — Філатов

Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — Філатов

Сьогодні 17:15
просмотров

Разом - до Перемоги!

Новости Днепра про Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — Філатов

Дніпро залишається лідером серед українських міст у підтримці ЗСУ та продовжує забезпечувати військових необхідними технікою та транспортними засобами. Нині на фронт відправили перші 50 нових квадроциклів — із сотні тих, придбання яких нещодавно анонсував мер Дніпра Борис Філатов.

«Це потужна техніка, конче необхідна для хлопців та дівчат, що воюють на «нулі». По-перше, для евакуації поранених. Це абсолютно нова техніка, придбана в країнах Євросоюзу, але корейського виробництва. Потім силами комунальних підприємств міськради вона була повністю зібрана та дообладнана, що дозволяє використовувати причепи та різні ноші», — наголосив Філатов, зауваживши, що з розподілом цієї затребуваної техніки місту допомагає командування Сухопутних військ.

Усі квадроцикли високопрохідні, адже мають колісну формулу 4х4 та потужні двигуни.

«Такі квадроцикли дуже потрібні, і чим їх буде більше, тим краще. Це дуже специфічний та легкий вид транспорту. І для виконання бойових завдань, і також поставити якесь озброєння — теж можна розглядати як варіант», — каже військовий з позивним «Рав».

Прибуття наступної партії очікується вже найближчим часом. Їх так само підготують та віддадуть на потреби війська.

Новости Днепра про Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — ФілатовУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 19 березня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 19 березня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

    Бажаємо гарного дня, друзі!

    Пудинг-кіт та човен-чизкейк: ТОП-5 екзотичних десертів у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Вчора 13:29
    Пудинг-кіт та човен-чизкейк: ТОП-5 екзотичних десертів у Дніпрі

    Коли звична страва змінює свій зовнішній вигляд – вона відразу…

    Погода на 18 березня: у Дніпрі очікується дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 18 березня: у Дніпрі очікується дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    На Дніпропетровщині наші оборонці збили ворожий безпілотник
    Новини Дніпра
    17.03.2024 21:55
    На Дніпропетровщині наші оборонці збили ворожий безпілотник

    Дякуємо нашим захисникам!

    Наверх