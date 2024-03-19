Дніпро надав Силам оборони перші 50 квадроциклів, дообладнаних для евакуації поранених, — Філатов

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Дніпро залишається лідером серед українських міст у підтримці ЗСУ та продовжує забезпечувати військових необхідними технікою та транспортними засобами. Нині на фронт відправили перші 50 нових квадроциклів — із сотні тих, придбання яких нещодавно анонсував мер Дніпра Борис Філатов.

«Це потужна техніка, конче необхідна для хлопців та дівчат, що воюють на «нулі». По-перше, для евакуації поранених. Це абсолютно нова техніка, придбана в країнах Євросоюзу, але корейського виробництва. Потім силами комунальних підприємств міськради вона була повністю зібрана та дообладнана, що дозволяє використовувати причепи та різні ноші», — наголосив Філатов, зауваживши, що з розподілом цієї затребуваної техніки місту допомагає командування Сухопутних військ.

Усі квадроцикли високопрохідні, адже мають колісну формулу 4х4 та потужні двигуни.

«Такі квадроцикли дуже потрібні, і чим їх буде більше, тим краще. Це дуже специфічний та легкий вид транспорту. І для виконання бойових завдань, і також поставити якесь озброєння — теж можна розглядати як варіант», — каже військовий з позивним «Рав».

Прибуття наступної партії очікується вже найближчим часом. Їх так само підготують та віддадуть на потреби війська.

Українська

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