Дніпро надав Силам оборони чергову партію FPV-дронів і квадроциклів

Разом - до Перемоги!

Дніпро продовжує системно забезпечувати Сили оборони технікою і транспортом та залишається лідером у допомозі армії серед українських міст.

«Продовжуємо наші щотижневі видачі матеріально-технічних ресурсів для потреб наших оборонців. Це знову квадроцикли — 15 штук для бригад, а також FPV- дрони. Це те, що конче потрібно для військових, те, що вони замовляють. Ми і далі будемо це робити. Ми постійно їх закуповуємо і маємо контракти з постачальниками», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов, анонсувавши також наступні партії оснащення для оборонців вже найближчим часом. Загалом на фронт вже доправлено загалом більше сотні нових квадроциклів, які, завдяки певним модифікаціям, краще підходять для виконання бойових завдань, а також евакуації поранених. Крім цього, постачання війську безпілотників є одним з основних пріоритетів Дніпра.

Військовий Ігор Колісник зауважує: саме зараз така допомога на передовій дуже потрібна. «Ми отримуємо для свого батальйону квадроцикли. Дуже велика подяка всім, хто бере безпосередню участь у організації цього. Квадроцикли та інше майно на фронті дуже потрібні, бо зараз там важко. Така допомога, яку організували, вона надихатиме хлопців», — сказав український оборонець.

Українська

Автор: