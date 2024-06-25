“Дніпро – головний центр ботоферм в Україні”: якими заявами відзначився нардеп Тищенко у суді

Микола Тищенко поспілкувався з журналістами перед судовим засіданням, заявивши, що складе мандат тільки тоді, коли в Україні "перестануть знищувати ліси".

У вівторок, 25 червня, Миколі Тищенку, якому напередодні повідомили про підозру в ДБР, обирають запобіжний захід у Печерському районному суді міста Києва. Одіозний нардеп перед засіданням поспілкувався з журналістами, проте уникав відповіді на важливі питання ЗМІ, натомість ще раз назвав Дніпро “головним центром ботоферм”, а ще заявив за якої умови складе мандат. Про це Дніпро Інфо вдалося дізнатися з трансляції Суспільного.

Спочатку Тищенко заявив, що не збирається складати мандат, однак потім емоційно заперечив сам себе, повідомивши, що відмовиться від мандату, якщо “в Україні закриють всі ботоферми та не будуть знищувати ліси”.

У Тищенка запитали, навіщо той розбив телефон під час обшуків, на що він спочатку запитав, коли у Києві посадили перші каштани. Після чого сказав, що інформація про розбитий телефон недостовірна та взагалі, не буде нічого коментувати під час слідчих дій.

Журналісти намагалися дізнатися походження грошей, які виявили під час обшуку, але нардеп проігнорував питання та продовжив свою промову. Тищенко виступаючи, зазначив, що прийшов допомагати народу і робити те, що робив в “Майстер-Шефі”, в “Ревізорі” і коли виграв в “Форті Буаяр”.

Також Тищенко не відповів на запитання щодо поліцейського з Києва, який опинився з ним у Дніпрі.

Сьогодні нардепу мають обрати запобіжний захід. Нагадаємо, прокурори клопотатимуть про цілодобовий домашній арешт для Тищенка.

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