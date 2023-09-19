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  • Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов

Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов

Сьогодні 17:26
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Разом - до Перемоги!

Новости Днепра про Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов

Дніпро продовжує забезпечувати військових на передовій необхідними технікою та спорядженням. У нинішній партії для оборонців понад три десятки комплектів рацій, шістдесят зарядних станцій різної потужності, півтора десятка ноутбуків та три панелі відображення.

«Це такі матеріали, які швидко виходять з ладу. На фронті такі речі, як рації, генератори — воно використовується завжди. Відповідно, чим їх більше, тим краще. Ми просто вдячні міській раді, вона постійно допомагає такими речами. Бо доводиться часто просто самим їх купувати. Тому ця допомога неймовірно важлива для нас», — сказав офіцер ОК «Схід» Ігор.

Новости Днепра про Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що це обладнання стане у пригоді насамперед для облаштування контрольних спостережних пунктів.

«Щотижнева допомога нашим військовим продовжується. Сьогодні знову видали обладнання на суму десь 5 млн грн. Дякую кожному платнику податків, кожному мешканцю нашої територіальної громади за те, що ми всі разом допомагаємо нашим оборонцям, і далі продовжуватимемо», — зазначив Філатов, анонсувавши також чергове відправлення на передову понад десяток автівок та іншого спорядження для українських військових.

Новости Днепра про Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — Філатов

Новости Днепра про Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — ФілатовУкраїнська Новости Днепра про Дніпро доправив Силам оборони чергову партію техніки та оснащення на суму близько 5 млн грн, — ФілатовРусский

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