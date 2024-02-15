Дніпро допомагає з оплатою комунальних послуг людям з інвалідністю

«Це дуже добра ініціатива від міста», — мешканка Дніпра про адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг людям з інвалідністю.

Дніпрянка Наталія Пономарьова виховує дитину з інвалідністю. Вона не перший рік отримує суттєву допомогу завдяки міській програмі адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам осіб з інвалідністю. «Це дуже добра ініціатива від міста. Адже така допомога покриває у нашій родині більшу частину загальної щомісячної оплати за всі комунальні. Ба більше, виплачують трішки більше в опалювальний період. Дякую велике за таку допомогу», — каже жінка.

Розмір адресної допомоги: з 01 квітня по 31 жовтня — 500 грн, а з 01 листопада по 31 березня — 700 грн на кожну особу з інвалідністю. Адресна допомога надається на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, управління багатоквартирним будинком. А також на вивезення твердих побутових відходів, технічного обслуговування ліфтів, теплопостачання, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання, якими користується родина людини з інвалідністю.

«Ця адресна допомога є безготівковою і перераховується департаментом соціальної політики ДМР житлово-комунальним підприємствам міста. Людина вказує, на який вид комунальних послуг потрібно вносити суму щомісячно. На руки гроші не даються», — розповіла начальниця відділу реалізації державних програм та надання адресних допомог Шевченківського району Центрального управління соціального захисту населення ДМР Олена Литвиненко.

Допомогу можуть отримати діти з інвалідністю, особи з інвалідністю І групи (з вадами зору, психічними розладами, вадами опорно-рухового апарату та з дитинства), особи з інвалідністю ІІ групи з дитинства.

«Треба зібрати такі документи: копія паспорта особи з інвалідністю або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю. Або копія ID-картки з додаванням копії витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, ІНН, копія довідки медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії, оригінал довідки про склад сім’ї, або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Також копії особових рахунків у постачальників житлово-комунальних послуг», — уточнює Олена Литвиненко.

Аби отримати адресну допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання особи з інвалідністю.

На сьогодні у Дніпрі подібну допомогу отримують 3758 осіб.

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