Дніпро частково без води та опалення: яка ситуація в місті на вечір 5 січня

Через аварії та знеструмлення частина жителів Дніпра залишеється без води та опалення. Комунальні служби міста роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити тепло у будинках дніпрян.

Всі котельні КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» працюють без перебоїв. Жителі міста, які отримують опалення від цих підприємств з теплом. Всі районні котельні КП «Теплоенерго» також працюють.

Але знеструмлено тепло-розподільчі пункти (ТРП) по пр. Д. Яворницького і ж/м Тополя-2. Без опалення прилеглі будинки.

Через відсутність живлення не працюють і будинкові котельні за наступними адресами:

вул. Вініченко;

вул. Гоголя;

вул. Вернадського;

пр. Д. Яворницького;

уз. Крутогірний;

вул. Вернадського;

вул. Паторжинського;

пр. Гагаріна;

вул. Арх. О. Петрова;

вул. Шевченко;

вул. Жуковського;

вул. М. Кюрі;

вул. Телевізійна;

вул. Одоєвського;

вул. М. Магомаєва;

Подачу тепла буде відновлено після включення живлення приватними енергетичними компаніями.

Через порив теплової мережі, призупинено подачу тепла у будинки по вул. Моніторна 1, 5-7, В. Діївська, 52- 62. Метростроївська 12-14. Моніторна 1. Без опалення одна школа і два дитячих садочки.

Комунальники докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше завершити роботи і відновити подачу тепла.

Станом на 18:00 всі підвищувальної насосної станції (ПНС) у місті працюють.

КП “Дніпроводокал” веде аварійно – відновлювальні роботи у декількох районах міста.

На тепер аварійними бригадами КП «Дніпроводоканал» ведуться роботи по вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд.18, через що частково припинено водопостачання у два будинки по вул. Королеви Єлизавети ІІ, 18.

Також наші комунальники невпинно працюють по вул. Саксаганського, буд. 9а. Поки без водопостачання наступні вулиці:

Карабинівська;,

Слобідська;

Виборна;

Володимирська;

Леонтовича;

Рівненська;

Саксаганського;

Пирогова;

Олександра Кониського, 1-65.

Ведуться роботи і на вул. Сагайдачного, частково припинено водопостачання:

вул. Киснева, 2,4,6;

вул.Сагайдачного,1,5,6,7,8;

пров.Джинчарадзе,4:

Запорізьке шосе,38 ;

Тривають роботи по:

вул. Надії Алексєєнко, буд. 21, тимчасово без водопостачання жителі двох будинків по вул. Надії Алексєєнко, буд. 21, 27.

вул.Ульянова, буд.26, припинене водопостачання по вул.Юрія Савченка, буд.21-37.

Ремонтними бригадами ведуться аварійно – відновлювальні роботи також по вул. Немировича-Данченка, буд. 42, тимчасово без води жителі вул. Немировича-Данченка, буд. 42-54, вул. Севастопольська, буд. 16 та вул. Федосіївська.

Тривають роботи по вул.Васнецова,3. Припинено водопостачання по вул. Васнецова, 1÷9.

Водопостачання за вище вказаними адресами буде відновлено після завершення робіт.

За завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова комунальні служби забезпечені всією необхідною технікою та матеріалами для якісного та швидкого виконання аварійних та поточних ремонтів на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

Міська влада Дніпра продовжує робити все можливе, аби містяни не відчували значних проблем з поданням комунальних послуг у їхні будинки. Всі проблемні ситуації з подачею води та тепла в будинки дніпрян міська влада тримає на контролі та вирішує у найкоротші терміни.

Протягом всього дня та ввечері тривають стабілізаційні відключення електроживлення приватними енергетичними компаніями.

Міська влада Дніпра веде діалог про зрозумілі і справедливі графіки погодинних відключень.

Наразі, сьогодні у місті планові відключення ДТЕК та ЦЕК здійснювалися у різних районах за різними адресами.

Але як повідомляють в Укренерго через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу споживання електроенергії з 08:00 до 23:00 зростає. До областей доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Нагадаємо, що з графіками стабілізаційних відключень можна познайомитись на сайтах приватних енергопостачальних компаній.

Якщо ви абонент ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns;

Якщо ви абонент ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html.

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