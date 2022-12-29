Дніпро частково без світла та води: офіційна інформація

Важлива інформація!

УВАГА! Міська влада повідомляє: оперативна інформація станом на 11:30.

Насосно-фільтрувальні станції працюють.

Ключові об’єкти комунальних підприємств Дніпра частково забезпечують безперебійну роботу завдяки генераторам.

Завдяки ефективній комунікації з приватними комерційними енергопостачальними компаніями ДТЕК та ЦЕК міська влада Дніпра узгодила план відключення об’єктів критичної інфраструктури міста.

Об 11:30 запущено одну з п’яти котелень, були знеструмлені через стабілізаційні відключення приватними енергетичними компаніями ДТЕК Та ЦЕК. У 22 будинки на вул. Нахімова , просп. Поля, вул. Стромцова повертається тепло.

Ще 4 котельні Центрального району залишаються без живлення. Поки без опалення 167 житлових будинків по вул. Новосільна , вул. Полєтаєва, пр. Б Хмельницького, вул. Гавриленка, Титова.

Чекаємо на подачу електроенергії . КП «Жилсервіс Дніпро» відновить теплопостачання, як тільки з’явиться живлення.

Через відсутність електроенергії зупинено районні котельні КП «Теплоенерго»:

-вул. Кільченська;

-бул. Рубіновий;

-вул. Панікахи;

-вул. Кн. В. Великого;

-вул. Н. Алексєєнко;

-пр. Б. Хмельницького;

-вул. Полігонна;

-вул. Телевізійна;

-вул. Космічна;

Котельня по вул. Високовольтна зупинена через відсутність тиску холодного водопостачання.

Також поки знеструмлені районні котельні по вул. Панікахи, Кн. В. Великого, Н. Алексєєнко, пр. Б. Хмельницького, вул. Полігонній.

Подачу тепла спеціалісти КП «Теплоенерго» відновлять після подачі електроенергії .

Всі інші об’єкти КП «Житлсервіс-Дніпро», КП «Теплоенерго», а також КП «Коменергосервіс» на 11:30 у роботі.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Ситуація може змінюватися миттєво, говорять в Укренерго. Тож, зробіть запаси води та продуктів, зарядіть мобільні телефони, павербанки, ліхтарики та стежте за оперативною інформацією.

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