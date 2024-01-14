Дніпро-1 може достроково розірвати контракт з аргентинським легіонером та інші трансферні новини

Півзахисник майже не грав у нового тренера і може покинути лави дніпрян.
Як повідомляє Telegram-канал “Дніпрянин”, Пуріта швидше за все, вже покинув клуб і не доєднається до команди на тренувальних зборах, що пройдуть у Туреччині.
Команда вийде з відпустки 20 січня і розпочне підготовку до другого кола у Туреччині.
Про вхідні трансфери поки що немає інформації. Взимку головне зберігти кістяк команди.
Портал Dynamo.kiev.ua впевнений, що Гуцуляк залишиться у Дніпрі. Динамо Київ начебто відмовилось від ідеї підписати гравця, через надто високу зарплатню хавбека.
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