ДМЗ сплатив понад 657 млн грн податків у 2023 році

Дніпровський металургійний завод групи DCH попри тяжкий економічний стан сплатив понад 657 млн грн податків у 2023 році. Це на 64% вище у порівнянні з 2022 роком.

В структурі платежів до бюджетів усіх рівнів найбільшою є сума податку на додану вартість – 277,5 млн грн. Розмір податку на прибуток становить 122 млн грн, єдиного соціального внеску, ренти, та інших внесків – 257 млн грн.

Цей результат значної підтримки бюджету держави був відзначений головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Він направив на підприємство лист подяки, в якому відзначив наполегливу працю колективу заводу, та зауважив, що ДМЗ є одним з лідерів галузі за показником сплати податків.

– Я вдячний кожному співробітнику Дніпровського металургійного заводу за внесок у підвищення обороноздатності нашої країни, її витримки та сили. Ми продовжуємо працювати на економічному фронті для підтримки фінансової стабільності держави, – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор компанії DCH Steel.

Довідка: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» – одне з найбільших металургійних підприємств України. На сьогоднішній день ДМЗ пропонує найбільший сортамент швелерів та кутиків, є єдиним українським виробником спецпрофілів для машинобудування та гірничодобувної промисловості

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