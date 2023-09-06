ДМЗ проводить масштабні ремонти коксохімічного виробництва

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На коксохімічному виробництві Дніпровського металургійного заводу відновлюють кладку коксових печей, монтують нове обладнання та трубопроводи, готуються до реалізації ключового проєкту – введення в експлуатацію нового газопроводу подачі коксового газу.

В серпні завершено перший етап інвестиційного проєкту капітального ремонту коксових батарей. Капітальний ремонт передбачає, зокрема, керамічну наплавку простінків коксових печей, що дозволить підвищити ефективність роботи трьох працюючих батарей та знизити навантаження на навколишнє середовище. Капітальний ремонт продовжиться у вересні та триватиме до кінця року.

У вуглекоксовому цеху наприкінці липня введений в експлуатацію новий вібраційний грохот ГІЛ-52 для розсіву коксу за фракціями. Завершено капітальний ремонт вагона для гасіння коксу, найближчим часом розпочнеться ремонт ще одного спецвагону.

В цеху уловлювання хімічних продуктів коксування завершується ремонт колекторів подачі води на барильєтний цикл, які забезпечують охолодження коксового газу. Розпочався масштабний ремонт сатуратора № 1, який призначений для уловлювання аміаку із коксового газу. На сатураторі буде встановлено новий газовий підігрівач, змонтовані нові газопроводи. Завершити роботи планується до кінця року.

Також в цехах коксохімічного виробництва ДМЗ виконують поточні ремонти газопроводів, кабельних естакад, конвеєрів, виробничих агрегатів та будівель.

Ведеться підготовка до одного з найважливіших проєктів останніх років: монтажу нової лінії газопроводу подачі коксового газу для обігріву батарей. Зараз на підприємстві виготовляють металоконструкції опор, восени підготують фундаменти та встановлять колони, а наступного року розпочнеться монтаж газопроводу. Завершити його планується вже у 2024 році, після чого батареї будуть підключені до нової магістралі.

– На Дніпровському металургійному заводі продовжується виконання масштабної інвестиційної програми. Попри важкий економічний стан підприємство робить усе можливе задля стабільної роботи та зниження навантаження на навколишнє середовище, – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор ДМЗ.

Довідка: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» – одне з провідних металургійних підприємств України. На сьогодні ДМЗ пропонує найбільший в Україні сортамент швелерів та кутиків, є єдиним українським виробником спецпрофілів для машинобудування та гірничодобувної промисловості.

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