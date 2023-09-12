ДМЗ допоміг укріпити оборону Дніпра та створити кращий у місті центр для переселенців

Разом - до Перемоги!

На Дніпровському металургійному заводі підбили підсумки виконання програми корпоративної соціальної відповідальності. Незважаючи на важкий економічний стан, підприємство активно допомагає ЗСУ, місцевим громадам, навчальним закладам, благодійним та волонтерським організаціям.

З початку повномасштабного вторгнення співпраця заводу з громадою значною мірою спрямована на підвищення обороноспроможності країни, надання допомоги благодійним, волонтерським організаціям та переселенцям.

ДМЗ передав ЗСУ понад 350 тонн прокату та металовиробів для будівництва фортифікаційних споруд, надав необхідну техніку, взимку на заводі виготовили та поставили військовим мобільні металеві печі. Наразі підприємство продовжує підтримувати захисників України всім необхідним.

З перших днів великої війни організовано цілодобовий доступ до укриттів ДМЗ для всіх мешканців Дніпра. В підземних бомбосховищах є ліжка та інші необхідні меблі, санітарні кімнати, побутова техніка, засоби зв’язку та Інтернет; створено запаси їжі та води для тривалого перебування.

ДМЗ надає будівельні матеріали мешканцям міста, які постраждали від ракетних ударів. Допомагає жителям Новокодацького району ремонтувати дороги, облаштовувати двори та дитячі майданчики.

У взаємодії з мешканцями Дніпра ДМЗ постійно проводить екологічні акції для впорядкування територій парків, скверів, набережної Дніпра, інших вулиць та місць відпочинку. За останній час зусиллями підприємства на вулицях міста висаджено понад 400 дерев та чагарників, створено унікальний «зелений клас» на території навчально-виховного комплексу № 36.

В межах співпраці з навчальними закладами, завод, зокрема, передав вишам та коледжам понад 200 одиниць комп’ютерної техніки для навчального процесу. У структурних підрозділах підприємства постійно проходять виробничу практику студенти, які потім обирають ДМЗ місцем роботи.

Дніпровський металургійний завод є давнім партнером Товариства Червоного Хреста, завжди допомагає та сприяє волонтерській діяльності: долучається до зборів коштів, безоплатно надає транспорт для доставлення допомоги, проводить ремонтні роботи.

У березні 2022 року завод передав волонтерам ГО «Джерело підтримки» чотириповерхову будівлю медико-санітарної частини для створення центру постійного проживання переселенців. Зараз тут мешкає більше 150 внутрішньо переміщених осіб. Спільно з громадською організацією «Джерело підтримки» завод займається інтеграцією ВПО у суспільство, постійно надає всю необхідну допомогу для функціонування та розвитку центру. Зараз це найкращий у Дніпрі центр для переселенців, який співпрацює з багатьма благодійними організаціями світового рівня.

На базі центру для ВПО підприємство створило свій гуманітарний штаб, який щодня надає допомогу всім постраждалим від військових дій. Загалом було зібрано та роздано понад 2 тонн продуктових наборів, предметів першої необхідності, побутової техніки.

– Дніпровський металургійний завод навіть в умовах важкого економічного становища продовжує показувати приклад взаємодії між соціально відповідальним бізнесом, громадою та владою. Підприємство й надалі буде надавати усю необхідну допомогу задля нашої скорішої перемоги, – підкреслив Віталій Баш, генеральний директор ДМЗ.

Довідка: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» – одне з найбільших металургійних підприємств України. На сьогодні ДМЗ пропонує найбільший в Україні сортамент швелерів та кутиків, є єдиним українським виробником спецпрофілів для машинобудування та гірничодобувної промисловості.

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