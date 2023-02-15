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  • Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни

Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни

Сьогодні 16:11
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Український журналіст, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав унікальні кадри із підземного "Центру прийняття рішень".

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Саме звідти військові керують обороною країни.

Відео Комаров опублікував у своєму Telegram-каналі.

Я свідомо називаю це місце “Центр прийняття рішень”, оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління, – розповів журналіст.

Новости Днепра про Дмитро Комаров показав засекречений

Він зазначив, що не може розкрити, де і коли відбувалася зйомка. Все було проведено з дотриманням усіх заходів безпеки та після довгих місяців очікування.

Я мріяв зробити інтерв’ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою, – зізнався Комаров.

Однак інтерв’ю з ним йому все ж таки вдалося записати й саме там – у підземному “Центрі прийняття рішень”, у робочій атмосфері генерала.

Дмитро зазначив, що повністю побачити інтерв’ю із генералом Сирським можна буде у документальному фільмі “Рік”, який вийде на телеканалі “1+1” 24 лютого 2023 року.

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