Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни

Саме звідти військові керують обороною країни.
Відео Комаров опублікував у своєму Telegram-каналі.
Я свідомо називаю це місце “Центр прийняття рішень”, оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління, – розповів журналіст.
Він зазначив, що не може розкрити, де і коли відбувалася зйомка. Все було проведено з дотриманням усіх заходів безпеки та після довгих місяців очікування.
Я мріяв зробити інтерв’ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою, – зізнався Комаров.
Однак інтерв’ю з ним йому все ж таки вдалося записати й саме там – у підземному “Центрі прийняття рішень”, у робочій атмосфері генерала.
Дмитро зазначив, що повністю побачити інтерв’ю із генералом Сирським можна буде у документальному фільмі “Рік”, який вийде на телеканалі “1+1” 24 лютого 2023 року.
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