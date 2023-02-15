Дмитро Комаров показав засекречений “Центр прийняття рішень”, за яким полюють росіяни

Український журналіст, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав унікальні кадри із підземного "Центру прийняття рішень".

Саме звідти військові керують обороною країни.

Відео Комаров опублікував у своєму Telegram-каналі.

Я свідомо називаю це місце “Центр прийняття рішень”, оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління, – розповів журналіст.

Він зазначив, що не може розкрити, де і коли відбувалася зйомка. Все було проведено з дотриманням усіх заходів безпеки та після довгих місяців очікування.

Я мріяв зробити інтерв’ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою, – зізнався Комаров.

Однак інтерв’ю з ним йому все ж таки вдалося записати й саме там – у підземному “Центрі прийняття рішень”, у робочій атмосфері генерала.

Дмитро зазначив, що повністю побачити інтерв’ю із генералом Сирським можна буде у документальному фільмі “Рік”, який вийде на телеканалі “1+1” 24 лютого 2023 року.

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