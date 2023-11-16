Для мешканців міста на Дніпропетровщині анонсували вибухи

У промисловому Кривому Розі знову лунатимуть вибухи.

Ні дня спокою для мешканців Кривого Рогу, які 16 листопада знову можуть чути промислові вибухи.

Як повідомив Олександр Вілкул, сьогодні, о 12.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Почують його мешканці Інгулецького та Центрально-Міського районів.

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, але несподіваний гучний бах може налякати. Втім, хвилюватися дійсно не варто.

Зауважимо, що вибухи можуть також чути мешканці Павлограда, де теж заплановані промислові роботи.

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