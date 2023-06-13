Сайт Дніпра Новини Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО) Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)
Дівчина сильно пошкодила хребет.
Її звати Юлія Хмельницька і вона зараз в лікарні очікує на операцію. Аби постраждала могла рухатися, ймовірно, їй будуть ставити титанові пластини. Квартира дівчини згоріла вщент.
Зазначимо, що кількість постраждалих зросла до 34. Допомогти Юлії ви можете за реквізитами на фото.
Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
Через перехід на літній графік руху поїздів далекого спрямування кілька…
Новини Дніпра
Сьогодні 19:01
У Дніпрі планують перейменувати ще майже чотири десятки вулиць, провулків…
Новини Дніпра
Сьогодні 18:45
Правоохоронці продовжують документування воєнного злочину росії та патрулюють біля пошкоджених…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
Дякуємо лікарям за порятунок наших Героїв!