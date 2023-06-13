Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

Дівчина сильно пошкодила хребет.

Її звати Юлія Хмельницька і вона зараз в лікарні очікує на операцію. Аби постраждала могла рухатися, ймовірно, їй будуть ставити титанові пластини. Квартира дівчини згоріла вщент.

Зазначимо, що кількість постраждалих зросла до 34. Допомогти Юлії ви можете за реквізитами на фото.

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