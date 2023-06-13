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  • Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

Сьогодні 19:45
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Дівчина сильно пошкодила хребет.

Новости Днепра про Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

Її звати Юлія Хмельницька і вона зараз в лікарні очікує на операцію. Аби постраждала могла рухатися, ймовірно, їй будуть ставити титанові пластини. Квартира дівчини згоріла вщент. 
 
Зазначимо, що кількість постраждалих зросла до 34. Допомогти Юлії ви можете за реквізитами на фото.
 

Новости Днепра про Дівчина, яка стрибала з другого поверху палаючого будинку у Кривому Розі, потребує допомоги (ВІДЕО)

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