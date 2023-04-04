Дівчаток більше: у Дніпрі за добу народилося 20 немовлят

Незважаючи ні на що, дніпряни продовжують жити, працювати, створювати сім’ї та народжувати дітей.
Так, за минулу добу у Дніпрі на світ з’явилося 20 немовлят.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Із них 13 дівчаток та 7 хлопчиків. Одну дитинку народила жінка-переселенка.
Вітаємо матусь та їхніх діток, бажаємо здоров’я та миру.
Продовжуємо боротися кожен на своєму фронті! Україна переможе!
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