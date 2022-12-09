Діти залишилися сиротами: у Житомирській області на міні підірвалися батьки 8 дітей

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області у Facebook.
Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухалися на автомобілі Ford Transit дорогою з с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилося на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо, на міні.
В результаті подружжя загинуло”, — йдеться у повідомленні.
У загиблого подружжя залишилося вісім дітей. Наразі вони під наглядом родичів.
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