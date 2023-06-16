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  • Діти залишились без батька: боєць із Кам’янського загинув від тяжких поранень

Діти залишились без батька: боєць із Кам’янського загинув від тяжких поранень

Сьогодні 09:30
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У Донецькій області 12 червня у бою від поранень несумісних із життям загинув солдат Будковий Сергій Федорович.

Новости Днепра про Діти залишились без батька: боєць із Кам'янського загинув від тяжких поранень

Про це повідомляє Кам’янська міськрада.

Сергій Будковий народився 17 листопада 1979 року. 1999 року закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Проходив термінову військову службу 1999–2000 років. Закінчив у 2011 р. Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Довгий час працював виконробом ТОВ «Містобудівний загін 112». 23 березня минулого року став до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях.

У нього залишилися дружина, дочка та син.

Поховають Сергія 16 червня у селі Єлизаветівка.

Новости Днепра про Діти залишились без батька: боєць із Кам'янського загинув від тяжких поранень

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Новости Днепра про Діти залишились без батька: боєць із Кам'янського загинув від тяжких пораненьУкраїнська Новости Днепра про Діти залишились без батька: боєць із Кам'янського загинув від тяжких пораненьРусский

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